Di Battista | Salvini trovi denaro per Forze Ordine non Tav

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – “Siamo sempre piu’ un popolo di tifosi e un popolo di tifosi e’ un popolo di sudditi. I tifosi si scaldano, si incazzano, gridano alle ingiustizie, alcuni si picchiano tra loro ma la palla non la toccano mai. Tengono in piedi un sistema che senza di loro non andrebbe avanti. Finche’ si tratta di calcio mi puo’ anche stare bene ma quando a comportarsi da tifosi sono i cittadini che non dovrebbero tenere in piedi il sistema ma semmai cambiarlo iniziando a ‘toccare palla’ e’ molto piu’ grave. Anche perche’ ad ogni divisione del popolo c’e’ qualcuno che esulta davvero”. Lo scrive su facebook Alessandro Di(M5s). “È assurdo dividersi su tutto- aggiunge-. Oggi un popolo unito chiederebbe a gran voce alcune cose: Che i politici la smettano di commentare ogni cosa. Propongano soluzioni non ...

MediasetTgcom24 : Di Battista: Salvini trovi soldi per forze ordine, non per Tav - Noovyis : (Carabiniere ucciso, Di Battista: “Salvini trovi soldi per le forze dell’ordine non per il Tav. I figli dell’impero… - AltreNews : RT @MediasetTgcom24: Di Battista: Salvini trovi soldi per forze ordine, non per Tav -