Tari | quando e quanto si paga | scadenze e modalità di pagamento della tassa rifiuti

Mortalità riconducibile ai servizi sani Tari : quando curarsi diventa rischioso : Nel 2015, sono stati 571 mila i decessi riconducibili ai servizi sanitari nell’Unione Europea, morti che si sarebbero potute evitare se i sanitari avessero agito in modo diverso. In gergo tecnico, si parla di “amenable mortality”, concetto che indica quei casi in cui, dopo una valutazione fatta alla luce delle conoscenze mediche e della tecnologia esistente, si giunge alla conclusione che un’assistenza sanitari a specifica di buona qualità, ...

Ladri ripuliscono casa quando i proprieTari partecipano ad un funerale : L'increscioso episodio si è verificato a San Severo, Comune in provincia di Foggia. I proprietari dell'appartamento si erano assentati per partecipare ad una veglia funebre, così due Ladri ne hanno approfittato per entrare in azione. Ma non hanno fatto i conti con i poliziotti che, giunti sul posto, li hanno colti in flagrante. Nel pomeriggio di venerdì 21 giugno a San Severo (Comune in provincia di Foggia) gli agenti del ...