Il Genoa prova a stringere per Lucas Biglia e attende Kamada per la firma

(Di lunedì 29 luglio 2019) I rumors suSilva si sono raffreddati dal momento in cui ilha concentrato le proprie energie su. Il centrocampista del Milan ha superato il galactico Silva nelle preferenze dei rossoblu e adesso la dirigenza monitora la situazione, in attesa di capire l'eventuale disponibilità dell'argentino., proposto un biennale aEnrico Preziosi avrebbe messo sul piatto un contratto biennale da 1,5 milioni di euro a stagione per, una proposta di certo non irresistibile per il centrocampista argentino, che potrebbe comunque prenderla in considerazione in virtù del fatto che godrebbe di un contratto con un anno in più rispetto a quello che attualmente lo lega alla società milanista.ha preso tempo, valuterà dettagliatamente l'offerta deluna volta rientrato in Italia, consultandosi coi suoi manager. Il giocatore al...

