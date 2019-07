Come fanno i giganti del tech a pagare poche tasse

Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) I colossi della tecnologia hanno cambiato la nostra vita e anche il corso dell’economia mondiale ma c’è un tema sempre più urgente per governi e utenti:e dove questi player pagano lesui grandi profitti che macinano. La percezione, amplificata anche da alcuni provvedimenti inflitti negli ultimi anni, è che le grandi corporation della tecnologia non pagano tutte leche potrebbero (e abusino anche in diversi casi di posizione dominante per fare ancora più soldi). Non è detto che sia sempre un discorso di illegalità, posto che legalmente esistono vie per sfruttare differenti modalità di tassazione, e quindi aliquote più vantaggiose, o portare soldi nei paradisi fiscali. In questo episodio del format Data Attack, che chiama in causa aziendeMicrosoft, Google, Oracle e Apple, i trucchi delle big delpermenosono spiegati con un approccio ...

giannigipi : 'Un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro paese'. Vorrei sapere di quali paesi parla, perché sto per and… - ivanscalfarotto : Salvini come Trump. Fanno e dicono cose che smontano la democrazia - a partire dall’habeas corpus - perché sanno ch… - matteorenzi : Il #BykeSharing a #Firenze ha compiuto 2 anni. 3 milioni di utilizzi e 500 tonnellate di CO2 risparmiate: come se a… -