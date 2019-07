Basket – Nuova operazione per Marco Ceron | applicata una protesi in titanio | dopo 8 mesi

Basket - nuovo colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Basket femminile 3×3 - Mondiali 2019 : buon esordio dell’Italia. Sconfitta la Nuova Zelanda : Comincia nel migliore dei modi la difesa del titolo per l’Italia nei Mondiali di Basket femminile 3×3. Le azzurre (Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli, Giulia Ciaravella) hanno sconfitto all’esordio la Nuova Zelanda per 18-12 e tra due ore sono attese ad una Nuova sfida con l’Ucraina. Una partita che era iniziata male per l’Italia, con la Nuova Zelanda che si è trovata avanti per 7-1 grazie ...

Drake ha pubblicato a sorpresa nuova musica per festeggiare la vittoria della sua squadra di Basket del cuore : Due canzoni inedite The post Drake ha pubblicato a sorpresa nuova musica per festeggiare la vittoria della sua squadra di basket del cuore appeared first on News Mtv Italia.