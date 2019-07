Spari a Brooklyn: un morto e 11 feriti

Sparatoria durante una festa in un parco di. Almeno una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite. Secondo quanto riferisce un portavoce della polizia, l'uomo, 38 anni, èdopo essere stato colpito alla testa dai proiettili. La festa è la 'Old Timers Day',un evento di due giorni con musica dal vivo che stava per concludersi quando è avvenuto l'attacco. Gli aggressori sarebbero stati due. Si indaga sulla dinamica della tragedia. Il sindaco di New York De Blasio twitta: "Toglieremo le armi dalle strade".(Di domenica 28 luglio 2019)