Le vacanze degli ex attori di «Game of Thrones»

vacanze - weekend di esodo : l’85% degli italiani parte nonostante il meteo : Anche in caso di previsioni sfavorevoli non cambia la decisione di partire la stragrande maggioranza dell’85% degli italiani che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le Vacanze estive. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, in occasione del weekend di grande esodo segnato dal maltempo con temporali e grandine. Più di 3 italiani su quattro (77%) cercano informazioni in televisione, alla radio sui giornali e on ...

Chiara Ferragni - Fedez e la foto di famiglia in partenza per le vacanze. Ma c'è l'attacco degli haters : Chiara Ferragni in partenza per le vacanze con Leone e Fedez. L'influencer più famosa del mondo si trova con la famiglia in Umbria per trascorrere qualche giorno di relax in una cornice...