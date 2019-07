Folla alla camera ardente

La Folla composta alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega : Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in Piazza del Monte di Pietà per dare l’ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. In tanti hanno in mano dei fiori, altri si fanno il segno della croce, altri ancora si chiedono come sia stato possibile morire così. Verso le 15:30 è arrivata la moglie del Carabiniere ucciso che ha accompagnato il feretro.Seduti ...

Philadelphia - ucciso dalla Folla dopo il tentativo di rubare auto con tre bimbi a bordo : Il tentativo di rubare una vettura nel parcheggio di un ristorante di Philadelphia (Stati Uniti d'America) è stato fatale per il ladro d'auto 54enne Eric Hood. Il veicolo era infatti stato lasciato parcheggiato con il motore acceso per pochi secondi. Il proprietario e la moglie stavano acquistando cibo da asporto ed avevano lasciato in auto, nei sedili posteriori, i loro tre figlioletti. Il ladro, che probabilmente non si era accorto dei ...

Genova pronta alla demolizione del ponte Morandi : 3500 sFollati : Un piano di sicurezza imponente, con oltre 3500 sfollati, più di 400 uomini delle forze dell’ordine schierati, il blocco della viabilità che tronca in due non solo la Liguria ma anche parte del Nord Ovest. La città è pronta per il d-day: non solo Genova ma anche buona parte dell’Italia avrà gli occhi puntati sulle due pile dell’ex viadotto Morandi che domani, sotto la spinta esplosiva di una ...

Calca allo stadio - rimangono schiacciati in mezzo alla Folla : decine di morti - è tragedia : tragedia ieri pomeriggio fuori dallo stadio Mahamasina, in Madagascar. Almeno 16 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite dopo essere rimaste schiacciate nella Calca in uno stadio che ospitava celebrazioni per la festa dell’indipendenza nazionale nella capitale Antananarivo. Diverse migliaia di persone, secondo quanto riferiscono le autorità citate dalla stampa locale, si erano radunate per un concerto in programma ...

Lotta al narcotraffico - “sovrafFollamento carceri trainato dalla legge sulla droga”. Mattarella : “Serve prevenzione” : “Senza gli arresti dovuti al proibizionismo il sistema penitenziario italiano rientrerebbe nella legalità costituzionale“. Ad affermarlo sono i curatori del decimo “Libro Bianco” sulle droghe, presentato oggi alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata della Lotta alla droga e al narcotraffico: “La tendenza alla crescita della popolazione carceraria – ha detto Stefano Anastasia, uno dei curatori del ...

NBA – “Ah-Ah-Ah” - Kawhi Leonard ruba la scena alla parata dei Raptors con la sua finta risata : la Folla impazzisce [VIDEO] : Kawhi Leonard ruba la scena nel corso della parata dei Raptors per la vittoria del titolo NBA: la stella della franchigia canadese, ‘accusato’ di essere sempre serio, fa finta di ridere e la folla impazzisce Ieri a Toronto i Raptors hanno festeggiato la vittoria del titolo NBA. La franchigia canadese, davanti ad un vero e proprio bagno di folla, ha ricevuto l’abbraccio di migliaia e migliaia di tifosi dopo l’impresa ...

Dervio e Premana - allarme per la diga di Pagnona : torrenti esondati per il maltempo - mille gli sFollati : Scuole evacuate, interrotti gli esami di terza media. Treni bloccati tra Lecco e Chiavenna. In Valtellina tre frane sono cadute sulla Statale 36. Mobilitazione generale di Vigili del fuoco e Protezione civile

Libia - allarme inondazioni : 2.500 sFollati e 4 vittime - preoccupazione per le nuove piogge : A lanciare l’allarme è l’osservatorio meteorologico nazionale libico in previsione delle nuove piogge che si prevedono sulla città di Ghat, nel sud della Libia, già colpita ad inizio settimana da una violenta inondazione a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Le preoccupazioni delle autorità locali sono che le nuove piogge possano peggiorare la situazione della popolazione locale dove si contano alcune migliaia di sfollati e ...

Roland Garros – Wawrinka supereroe! Un bambino sta per essere schiacciato dalla Folla : il tennista lo salva! [VIDEO] : Stan Wawrinka si veste da supereroe al Roland Garros: un bimbo viene quasi schiacciato dalla folla che chiede un autografo allo svizzero, il tennista se ne accorge e lo salva Nonostante non goda della popolarità di Roger Federer, il connazionale Stan Wawrinka è uno dei tennisti più amati del circuito. ‘The Man’ non è apprezzato soltanto per le sue doti tennistiche che gli hanno permesso di vincere 3 Slam, ma anche per le sue ...