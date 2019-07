Starz al TCA | la serie prequel di John Wick e i progetti del canale

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 27 luglio 2019)al TCA: ladi, i ritardi di Outlander, i cambiamenti per American Gods e l’universo Power.Ieri è stato il turno dial TCA Summer Press Tour, ilpremium americano ha presentato unadi nuovie ha dato degli aggiornamenti sulle nuove stagioni delle sue. Tra queste c’è The Continental, laspinoff dei film dicon Keanu Reeves.Il presidente diha rivelato che lanon andrà in onda prima del 2021, probabilmente andrà in onda dopo il rilascio del quarto film della saga, previsto per maggio 2021. Inoltre l’adattamento televisivo si concentrerà sul funzionamento del Continental Hotel che funge da rifugio per assassini.“… la data del film è già stata decisa ma siamo ancora nelle prime fasi dello sviluppo per quanto riguarda la, che probablmente andrà in onda dopo il ...