Incidente in giardino | vicine di casa folgorate

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Lecce, 27 lug. (Adnkronos) - Due donne,di, sono morte questa mattina a Nardò, in provincia di Lecce, a causa di un tragicodomestico. Una delle due, unalinga di 36 anni, mentre si trovava neldella sua abitazione di via San Giuseppe da Copertino, ha toccato in mo

GianniTacchini : Incidente domestico in giardino: due donne morte folgorate, ferita una ragazza - mirasolecarlo23 : RT @LaStampa: Incidente domestico in giardino: due donne morte folgorate, ferita una ragazza - SilviaCantoia : RT @LaStampa: Incidente domestico in giardino: due donne morte folgorate, ferita una ragazza -