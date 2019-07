Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nel momento in cui scriviamo la foto diha già superato quota 50 mila mi piace sul suo profilo Instagram. Non avevamo dubbi, certo, sul numero fantasmagorico dei suoi fans, ma così si toccano veramente vette altissime. E così la bella showgirl decide di andarci pesante e pubblica ogni giorni foto che sono da panico: in costumi o inlungo, con una canottiera o vestita da sera, al mare, in casa, sul prato della sua villa., insomma, è bella in tutte le salse. E basta un particolare sexy per gettare nel panicoi suoi fans. Anche quelli più insospettabili, quelli più famosi, quelli più in vista. Nell’ultima foto, ad esempio, c’è anche un commento di Paola Barale ma negli scorsi giorni vi avevamo raccontato anche di un tentativo di approccio da parte di un cantante molto famoso: niente meno che Gianni Morandi. E subito è scattata l’ironia ...

Corriere : Quadarella da sogno: oro Mondiale nei 1500, domina e si commuove - Noovyis : (“Da sogno!”. Elisabetta Canalis strega tutti: abito mini e sensualità 10 e lode) Playhitmusic -… - MeddePepi : @yenisey74 minchia hai una abbronzatura da sogno! -