Wind Tre arriva a 44 zone coperte dalla Super Rete 4 5G | ecco i nuovi comuni coperti

Potreste avere tempo fino al 31 dicembre per avere 50 GB di Internet per 3 giorni con Wind : Wind proroga la promozione 50 GB per sette giorni, proposta a 3 euro, fino al 31 dicembre 2019, ben oltre il termine del concorso Giga&Vinci.

Al via le rimodulazioni Wind Tre - insieme alle nuove offerte per l'estate : Wind e Tre stanno iniziando a mandare oggi i primi SMS relativi alle rimodulazioni che colpiranno alcune offerte a partire da agosto/settembre.

Wind e Tre invitano alcuni ex clienti a tornare con chiamate e 50 Giga a partire da 6 - 99 euro al mese : Wind e Tre hanno dato il via ieri a due nuove campagne via SMS dedicate ad alcuni ex clienti, ai quali viene proposta la possibilità di tornare a prezzi vantaggiosi

Ci risiamo : nuove rimodulazioni per Wind e Tre al rientro dalle vacanze : Brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per alcuni clienti Wind e tre, che si troveranno una fastidiosa rimodulazione, con costi aggiuntivi fino a 2 euro.

Ancora indietro Iliad e Wind Tre per velocità di download e latenza : bollettino del 16 luglio : Occorre analizzare alcuni interessanti studi oggi 16 luglio a proposito degli operatori italiani che operano nel Mobile, con un focus specifico su Iliad e Wind Tre. Il raffronto con TIM e Vodafone, con tutte le attuanti del caso, richiede infatti un attimo di riflessione, considerando il fatto che molto spesso le offerte vengono giudicate solo attraverso un discorso economico di convenienze. Quali sono però le prestazioni di Rete assicurate dai ...

Rimodulazioni "occulte"? Ecco come tutelarsi da TIM - Vodafone - Wind e Tre : Se si potessero impilare su una classifica le abitudini più invise ai consumatori siamo certi che la rimodulazione occuperebbe una delle prime posizioni

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni subito : agguerrito il MC : Nei primi giorni di luglio, i Rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni sono stati dichiarati legittimi e dovuti dal Consiglio di Stato. Le apposite delibere Agcom che prevedevano la restituzione dei giorni erosi agli utenti devono essere dunque applicate, senza più alcuna scusa. Non la manda a dire il Movimento Consumatori che, proprio a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, è tornata alla carica con un ...

Quanto i problemi Iliad derivano anche dai lavori sulla rete unica Wind Tre : Quella che stiamo vivendo è un'estate costellata di problemi Iliad. Il nuovo operatore mobile italiano, dopo un'iniziale successo commerciale, deve vedersela sempre di più con utenti insoddisfatti della qualità del servizio. Il riferimento è sia alla qualità delle chiamate in entrata e uscita ma pure alla bontà della connessione internet in mobilità. Proprio dei tanti problemi Iliad accorsi ad un nutrito numero di clienti del vettore abbiamo ...

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […]

La priorità di Iliad è la rete proprietaria - per sganciarsi da quella di Wind Tre : Nel corso di un incontro col la Commissione Lavori Pubblici del Senato, l'AD di Iliad Benedetto Levi conferma la necessità di lanciar la rete proprietaria.

Ecco le ultime novità per i già clienti Wind e Tre attivabili da luglio : Dovrebbero essere disponibili fino al 19 luglio 2019 alcune nuove opzioni della serie Giga Per Te pensate da Wind per i suoi già clienti. Ecco tutti i dettagli

Come mettersi subito in contatto con un operatore Vodafone - TIM - Wind - Tre Italia ed Iliad : Ad oggi dovrebbe essere più facile riuscire a parlare con un operatore TIM, Vodafone, Wind, Tre Italia ed Iliad (giusto per citare le principali compagnie telefoniche operanti sul territorio nazionale), ma purtroppo non sempre è così. Riesce facile perdersi nei meandri delle voci guida, senza ottenere le informazioni desiderate. Per questo abbiamo deciso di darvi delle indicazioni dettagliate per abbattere i tempi di attesa, e facilitarvi un ...

Wind Tre presenta le offerte per l'estate 2019 tra tariffe annuali - turismo e un pieno di GB : Ecco le proposte di Wind e Tre per l'estate 2019, tra il debutto delle offerte annuali, delle opzioni ideali per i turisti e un vero boom di GB per i mesi estivi. Scopriamo tutte le novità e le conferme.