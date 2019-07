Samsung esce allo scoperto | Galaxy Fold sul mercato a settembre più resistente e

Mentre Huawei cresce - a dispetto del ban - Samsung è in crisi a causa delle memorie : Mentre Samsung è in crisi a causa del calo di vendite delle memorie , Huawei cresce a dispetto del ban USA e si prepara ad assumere nuovi dipendenti. L'articolo Mentre Huawei cresce , a dispetto del ban, Samsung è in crisi a causa delle memorie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note : quando esce e come sarà : Samsung presenterà il nuovo Samsung Galaxy Note 10 a New York in un evento di lancio in programma il 7 agosto. Ma proprio come successo per la gamma Galaxy S, anche questa volta l'azienda coreana svelerà 3 differenti versioni del phablet contraddistinto dal pennino: il Note 10, il Note 10 Plus e il Note 10 5G, la versione ancora più costosa ma già compatibile con la rete di prossima generazione che si sta accendendo in ...