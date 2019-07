Povero | triste Bob | schiacciato tra asini ed elefanti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Capita anche a Ketterling, Ohio, che qualche volta non si abbia voglia di star lì a prepararsi una colazione come si deve e si vada invece a prendere caffè e simil brioche in un Panera. Dopo otto ore passate ad ascoltare Robert Mueller testimoniare davanti a due commissioni del Congresso e altrettante a discuterne nella safe zone del seminterrato, dove le lunghe orecchie della PC (Politically Convenience) non arrivano, la notte breve pesa e l’uscita di casa per evitare i fornelli è benvenuta.Si sente di tutto, tra i tavoli, ed è un bagno di saggezza, lontani da Internet o quasi, costretti ad andare a memoria. È facile dividere il mondo americano di oggi tra questi e quelli,ed. Quasi inutile ascoltare chi lo è per fede,chi lo è per interesse, noioso chi lo è per scelta. Sanno tutto, in un modo o ...

