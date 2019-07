Mundo Deportivo | tra due giorni incontro Real-Atletico per James

Juve - secondo Mundo Deportivo : possibile incontro fra l'agente di Neymar questa settimana : La Juventus prosegue la sua tournée asiatica e dopo la sconfitta della prima partita di International Champions Cup contro il Tottenham, il 24 luglio ha affrontato l'Inter, battendola ai rigori grazie ad un super Buffon. Il portiere italiano ha parato gran parte dei rigori dei giocatori interisti ed è stato probabilmente il migliore in campo per la Juventus. Un match importante, anche per testare il grado di preparazione di Inter e Juventus, ...

Calciomercato Juventus - Mundo Deportivo : 'Ronaldo vorrebbe giocare con Neymar' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo", Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare con Neymar nella prossima stagione. Il club bianconero ha degli esuberi in attacco e dovrebbe vendere due giocatori in questa sessione estiva. Mario Mandzukic non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, in quanto le sue caratteristiche tecniche con combaciano con ...

Mercato Juve - 'Mundo Deportivo' : 'Dybala - Matuidi e cash per Neymar' : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il movimenti di Mercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano sempre su Neymar. Il giocatore brasiliano, infatti, non ha intenzione di proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain, dove ha sempre avuto contrasti con i compagni di squadra o con la dirigenza. Il campione brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma il club spagnolo ha già comprato Antoine ...

Mundo Deportivo : il Napoli non getta la spugna per James : Battute finali per la trattativa di James Rodriguez secondo il Mundo Deportivo. Se James diventerà un calciatore dell’Atletico Madrid verrà deciso nei prossimi giorni. Il colombiano, secondo il quotidiano sportivo spagnolo, non era un obiettivo di mercato del club madrileno, ma lo è diventato nel corso dei giorni, fino ad arrivare ad essere un affare irrinunciabile. Se dalla Colombia arrivano informazioni certe sul fatto che ...

Calciomercato Juventus - Neymar : per El Mundo Deportivo Paratici avrebbe pronta l’offerta : Le notizie di Calciomercato per la Juventus in questo periodo fioccano. E se ci sono trattativa reali da portare avanti come quella di Mauro Icardi e Federico Chiesa, oppure le molte che si riferiscono alle cessioni, ce n'è una in particolare che assume i contorni del sogno. Un anno fa di questi tempi l’Italia e, forse l’Europa, seguì stropicciandosi gli occhi l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero, oggi secondo El Mundo Deportivo, ...

Mundo Deportivo| Neymar Juventus - clamoroso : “Incontro con Paratici” : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar sarebbe pronto ad incontrare la Juventus nel corso dei prossimi giorni per valutare la concreta possibilità di trasferirsi a Torino. Paratici incontrerà il brasiliano per imbastire quello che diventerebbe il nuovo colpo del secolo. Circa 20 milioni di euro l’ingaggio del giocatore, oltre 200 […] More

Mundo Deportivo : Niente sconti per James - la priorità del Real sono i 50 milioni : James se ne deva andare. Questa la decisione del Real Madrid per l’attaccante colombiano. Secondo Mundo Deportivo i Blancos non hanno pregiudizi sulla possibilità di cederlo ai diretti rivali cittadini dell’Atletico. L’unica priorità per Florentino è il prezzo e la cessione definitiva. Proprio per questo il Napoli avrebbe perso terreno nella trattativa,dal momento che il presidente De Laurentiis ha dichiarato di non voler ...

Mundo Deportivo : Trippier è il primo inglese dell’Atletico da 95 anni : Interessante curiosità riportata da Mundo Deportivo sul neo acquisto dell’Atletico Madrid Kyeran Trippier. Sarebbe il secondo inglese a vestire la maglia biancorossa degli spagnoli in 95 anni. Dal 1923 solo un altro attaccante aveva militano nei Colchoneros, Drinkwater di cui il quotidiano sportivo ha trovato poche informazioni se non che ha disputato 3 partire e segnato 10 gol. Per quasi un secolo dunque nessun anglosassone ha calpestato ...

Calciomercato Juventus - 'El Mundo Deportivo' : 'Neymar si proporrà anche ai bianconeri' : Continuano ad arrivare notizie di mercato molto importanti per quanto riguarda la Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano uno dei calciatori più forti del mondo e che non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Neymar, fuoriclasse del Paris Saint Germain. Il giocatore brasiliano ha già fatto sapere alla dirigenza del club francese di essere intenzionato a proseguire la sua carriera altrove. Neymar vorrebbe tornare al ...

Mundo Deportivo : Il Real offre James Rodriguez al Psg. Rientra nella trattativa per Neymar : Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe offerto James Rodriguez al Psg. Il colombiano rientrerebbe in una trattativa più ampia per l’acquisto di Neymar da parte del club madrileno. L’attaccante del Psg, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare Parigi scontento della sua ultima stagione. Il Real, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, avrebbe già fatto un’offerta per Neymar al Paris Saint Jermain. Sul ...