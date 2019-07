Lo scienziato che traduce in arte le scoperte sullo spazio

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) In questi anni non sono mancateche più di altre ci hanno spinto a immaginare la vita al di fuori del nostro sistema solare: il riferimento va, ad esempio, agli esopianeti del sistema di Trappist-1, saliti alla ribalta a inizio 2018. Il tema che affascina è la potenziale abitabilità, ma la mente corre subito all’immaginazione complessiva di questi mondi che distano da noi 40 anni luce. La visualizzazione di pianeti lontani e fenomeni astrofisici è resa possibile, per il grande pubblico, anche grazie al lavoro di scienziati come Robert Hurt. Il compito di Hurt, titolare di un dottorato in astrofisica e visualization scientist presso l’Ipac Center di Caltech, è proprio quello di tradurre in immagini dati e acquisizioni (come quelle ottenute dallo Spitzer Space Telescope della Nasa) e veicolarle al grande pubblico. Si tratta quindi di veri e propri art concept che ...

