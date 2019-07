Boxe in lutto | Hugo Santillan è morto | letali i colpi subiti nel match di sabato contro

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il mondo dellaè ancora in, oggi è scomparsoAlfredoin seguito ai danni cerebrali riportati durante ildisputatol’uruguayano Eduardo Javier Abreu a San Nicolas. L’argentino, che combatteva di fronte al proprio pubblico, era collassato durante la proclamazione del vincitore, era stato trasportato prontamente in ospedale ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il ribattezzato Dinamita è purtroppo finito in coma e non si è ripreso, oggi purtroppo è arrivata la triste notizia del decesso. Il 23enne era professionista dal 2015, negli ultimi quattro anni aveva disputato 27 combattimenti con un record di 19 vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi. La sua scomparsa arriva un paio di giorni dopo quella di Maxim Dadashev, anch’egli in seguito aisubito in un inandato in scena nel weekendSubriel ...

