Attraversa i binari e il treno lo travolge | morto un 22enne gambiano

Papà stiamo arrivando! 15enne Attraversa i binari e viene travolto : Per lui era stata una bella giornata di allegria e spensieratezza trascorsa al mare con gli amici per gustare i primi momenti di questa estate dopo l'anno scolastico appena concluso ma in pochi attimi, quando era ormai era vicino casa dopo il rientro, la felicità si è trasformata in tragedia per un ragazzino sardo di 15 anni residente nella provincia del Sud Sardegna. L'adolescente è stato travolto e ucciso da un treno in transito pochi attimi ...