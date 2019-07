A Balestrate nasce il primo parco vietato a smartphone e social

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 25 luglio 2019) In Sicilia sarà presto inaugurato ilgiochi al mondoagli. Stop a chat, internet enetwork, pena una multa simbolica per finanziare iniziative di solidarietà. Un modo per riscoprire laità e l’interazione: l’idea è di un comitato di genitori di, provincia di Palermo, che ha realizzato il progetto grazie a una raccolta fondi di enti pubblici e privati. Ilsorgerà nell’atrio di una scuola elementare e sarà accessibile a tutti. L’associazione Genitorisi, che ha ideato e promosso la raccolta fondi per realizzare ailgiochi al mondo, esprime soddisfazione sull’annuncio della posa della prima pietra in programma a settembre. La Regione siciliana ha infatti approvato il progetto del cantiere di lavoro del Comune che consentirà di realizzare le prime opere ...