Pellegrini e Paltrinieri d' oro ai mondiali di Gwangju

Mondiali di Nuoto 2019 : Pellegrini ancora oro nei 200! Paltrinieri oro e record europeo negli 800 : Federica Pellegrini è sempre più nella leggenda: la Divina (appellativo che forse, ormai, non è più sufficiente) ha vinto, a quasi 31 anni d'età, la medaglia d'oro ai Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju nella specialità di cui è padrona da 15 anni, i 200 stile libero. Questo è il suo ottavo podio iridato consecutivo e il quarto titolo mondiale. Nessuno come lei. Ma non basta, perché oggi l'azzurra ha praticamente dominato la gara, ha sempre dato ...

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri : i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo : C’è chi vince una volta sola e chi lo fa a ripetizione. La maggior parte degli atleti reagisce ai successi con un inevitabile appagamento. Altri, invece, si nutrono dell’aroma inebriante della vittoria, a tal punto da non poterne più fare a meno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri sono i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo. Gli ultimi cannibali, verrebbe da dire. Una stirpe in via di estinzione ...

Paltrinieri e Pellegrini - doppio oro e Fede in lacrime : «Io infinita» : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri regalano un doppio oro all'Italia ai mondiali di nuoto in Corea. Pellegrini è da leggenda. L'azzurra vince ancora la medaglia d'oro...

Paltrinieri e Pellegrini : accoppiata mondiale. L'Italia è d'oro - Fede in lacrime : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri regalano un doppio oro alL'Italia ai mondiali di nuoto in Corea. Pellegrini è da leggenda. L'azzurra vince ancora la medaglia d'oro...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri-Pellegrini sovrani a Gwangju - Scozzoli squalificato nei 50 rana : E’ il momento di raccontare una giornata speciale. Come altrimenti si potrebbe definire questo day-5 dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) per i colori azzurri. Andiamo quindi ad analizzare le singole gare nel dettaglio. Si parte dagli 800 stile libero maschili. In vasca i “Gemelli diversi” Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, oro iridato nel 2017. La gara è tesa ed è il carpigiano a rompere gli equilibri con ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri campioni del mondo! Italia esaltante - si vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali: Italia, PIOVONO ORI! QUINTO POSTO 15.00: Si chiude qui, con due ori in più per la nazionale azzurra, targati Pellegrini e Paltrinieri, i due campioni straordinari di questa era del Nuoto Italiano, incredibili, irripetibili, la quarta giornata dei Mondiali di Gwangju. Domani giornata di “sacrico”: non ci saranno azzurri in finale e speriamo di trovarne ...

Gwangju d'Italia. Paltrinieri e Pellegrini vincono l'oro ai Mondiali di nuoto : La vasca è la stessa, le gare diverse, l'esito il medesimo. Ai Mondiali di nuoto 2019 in Corea del Sud (Gwangju) in mezz'ora prima Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'oro negli 800 metri stile libero, poi Federica Pellegrini ha fatto altrettanto nei duecento stile. Non poteva forse essere altrimen

Nuoto - quanti soldi hanno guadagnato Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vincendo i Mondiali? Cifre basse per l’oro iridato : Giornata memorabile per lo sport italiano, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini si sono laureati Campioni del Mondo: un micidiale uno-due inscenato a Gwangju (Corea del Sud), i nostri fuoriclasse hanno illuminato la scena e hanno conquistato due memorabili medaglie d’oro. La Divina ha difeso il titolo sui 200 stile libero, imponendosi per la quarta volta sulla distanza ed entrando sempre più nella leggenda del Nuoto. ...

Mondiali di Nuoto : Pellegrini ancora oro nei 200! Paltrinieri oro e record europeo negli 800 : Federica Pellegrini è sempre più nella leggenda: la Divina (appellativo che forse, ormai, non è più sufficiente) ha vinto, a quasi 31 anni d'età, la medaglia d'oro ai Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju nella specialità di cui è padrona da 15 anni, i 200 stile libero. Questo è il suo ottavo podio iridato consecutivo e il quarto titolo mondiale. Nessuno come lei. Ma non basta, perché oggi l'azzurra ha praticamente dominato la gara, ha sempre dato ...

Campionati Mondiali di Nuoto : doppio oro - Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri nella gloria : Il doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e PaltrinieriIl doppio oro di Pellegrini e ...

Federica Pellegrini d'oro nei 200 stile libero - Paltrinieri campione del mondo e record europeo negli 800 : La Divina: «Sono al mio ultimo mondiale». Paltrinieri: «Proprio una bella gara», Detti quinto da campione in carica

Pellegrini e Paltrinieri - la giornata d'oro del nuoto italiano : Una giornata storica per l'Italia quella dei mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri, negli 800 metri stile libero, e Federica Pellegrini, nei 200 metri stile libero, hanno conquistato la medaglia più preziosa dando lustra alla spedizione della nazionale italiana in Oriente e aggiungendosi all'impresa di ieri di Simona Quadarella. La vittoria di Paltrinieri Quella del 24enne di Carpi è stata una vittoria voluta e ...

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019/ Streaming video Rai : è oro per Pellegrini e Paltrinieri! : DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 a Gwangju: Streaming video Rai, orario, programma e italiani in vasca in Corea del sud, oggi 24 luglio 2019.

Paltrinieri e Pellegrini da leggenda : accoppiata mondiale - l'Italia è d'oro : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri regalano un doppio oro all'Italia ai mondiali di nuoto in Corea. Pellegrini è da leggenda. L'azzurra vince ancora la medaglia d'oro...