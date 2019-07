Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il Dipartimento di Giustizia americano lancia l’affondo sulla. In attesa dell’ufficializzazione della stangata da 5 miliardi di dollari aper gli scandali sulla privacy, la giustizia americana apre un’ampiasulle grandi aziende tecnologiche. Un’inchiesta che aumenta la pressione su, da tempo nel mirino delle critiche di Washington.L’- spiega il Dipartimento di Giustizia in una nota - punta ad accertare come le maggiori piattaforme tecnologiche hanno raggiunto l’attuale forza di mercato, se hanno attuato o meno pratiche per ridurre la concorrenza, ostacolare l’innovazione e in generale politiche a danno dei consumatori.L’obiettivo - aggiungono le autorità americane - è una valutazione del mercato online per assicurare che gli americani abbiano ...

ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Operazione Silicon Valley. Indagine antitrust Usa su Facebook, Google, Apple e Amazon - HuffPostItalia : Operazione Silicon Valley. Indagine antitrust Usa su Facebook, Google, Apple e Amazon -