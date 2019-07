Meteo | sole e caldo in Alto Adige | superata la soglia di ozono

Previsioni Meteo venerdì 19 luglio : sole ovunque con l’anticiclone africano : Le Previsioni meteo di oggi, venerdì 18 luglio: mattinata serena quasi ovunque, con un po’ di nuvole solo al Nord-Est. Nel pomeriggio t isolati temporali sull'arco alpino. Temperature stazionarie o in leggero aumento, vicine alla norma.Continua a leggere

Previsioni Meteo weekend 20-21 luglio : splende il sole - da lunedì 22 temperature roventi : Siamo giunti oramai alla metà del mese di luglio, ed essendo in piena estate, non ci si può che aspettare e delle temperature in linea con le medie stagionali. Infatti, le Previsioni meteo per i giorni che verranno, in particolare per il weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio, lasciano presagire un aumento importante delle temperature, del caldo e dell'afa un po' su tutto il territorio italiano. Questo clima rovente, però, potrebbe ...

Previsioni Meteo 17 luglio : torna il sole quasi ovunque - temporali sull’arco alpino : Condizioni in miglioramento quasi ovunque, col ritorno dell’anticiclone atlantico che dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Le Previsioni meteo di oggi 17 luglio indicano il ritorno del sole su gran parte del Paese, salvo la formazione di celle temporalesche isolate o rovesci sull'arco alpino centro-orientale.Continua a leggere

Meteo : da domani torna il sole e il caldo africano : Oggi ancora temporali al sud e nel weekend l'anticiclone porterà le temperature oltre i 32 al centro nord da Milano a Roma

Meteo : depressione autunnale al sud - torna il Sole al nord : Giornata autunnale quest'oggi al sud per effetto di una perturbazione atlantica giunta con estrema facilità nel Mediterraneo, approfittando dell'assenza dell'anticiclone sub-tropicale. Il vortice...

Previsioni Meteo Torino : domani bel tempo e +31°C - soleggiato in tutto il Piemonte : A Torino domani, sabato 13 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +31°C, la minima di +19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: l’alta pressione è defilata ad ...

Meteo : splende il Sole dopo i disastri - clima piu' fresco ovunque : Si è conclusa finalmente una giornata da dimenticare, caratterizzata da temporali davvero estremi che hanno causato danni ingenti, feriti e purtroppo anche una vittima. Da nord a sud sono tante le...

Previsioni Meteo 11 luglio - breve tregua da temporali e grandinate : torna il sole : Dopo il maltempo che ieri ha colpito pesantemente diverse zone d’Italia come la costa adriatica, stando alle Previsioni meteo per oggi 11 luglio, l’anticiclone riproverà a invadere la penisola, ma molto probabilmente sarà un fuoco di paglia e la “tregua” da temporali e grandinate durerà poco tanto che nei prossimi giorni tornerà il brutto tempo. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti meteo, nella giornata di oggi giovedì 11 luglio un campo di ...

Previsioni Meteo 5 luglio - torna il gran caldo : weekend di sole sull’Italia : Fine settimana all'insegna del caldo per gli italiani. Le Previsioni meteo del 5 luglio indicano una ripresa dell'alta pressione di origine africana sull'Italia con conseguente aumento della stabilità e risalita delle temperature da nord a sud. I valori supereranno la media con picchi vicini ai 40 gradi.

Meteo - un weekend di sole e tanto caldo : Le temperature saranno ancora alte, ancora in aumento le minime su Emilia - Romagna, Toscana e Marche, lieve diminuzione sul Nord -Est. Previsto un cambiamento al Nord per l'inizio della prossima settimana. Bollino rosso per 16 città, tra le quali Milano, Venezia, Bolzano,...

Meteo Protezione Civile domani : stabile e soleggiato - caldo in aumento al centro-nord : La giornata di domani sarà caratterizzata nuovamente da tempo stabile su tutta la penisola. caldo in aumento al centro-nord, temperature in calo invece al Sud, specie sul settore adriatico dove vi...

Meteo : dopo i forti temporali arriva il Sole - domenica stabile e calda. 40°C in Sicilia! : Terminato un sabato davvero turbolento, ecco che si presenta una domenica totalmente opposta e dominata dal Sole. I fortissimi temporali di ieri, capaci di scaricare al suolo grandinate a dir poco...

Meteo Italia - nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’Italia ma oggi permarranno condizioni di ...

Meteo Protezione Civile domani : tanto sole e caldo - ma instabilita' sui rilievi : La giornata di domani vedrà ancora condizioni Meteo complessivamente stabili, ma con locali temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...