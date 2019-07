Candida auris | l’ascesa del fungo killer forse è causata dal riscaldamento globale

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019) (foto: Getty Images) Quanti danni possono fare i cambiamenti climatici? Sempre uno in più di quanti possano venirci in mente. Secondo alcuni ricercatori, per esempio, ilpotrebbe essere stato un fattore determinante nell’affermazione dicome emergenza di salute pubblica. E il cosiddetto, che è super-resistente ai farmaci e uccide la metà delle sue vittime in tre mesi, potrebbe essere solo il primo di una lunga serie. L’indagine, pubblicata sulla rivista mBio, nasce da quello che i ricercatori ritengono un fatto singolare. Dalla sua scoperta nel 2009, C.sarebbe emersa in contemporanea ma in modo indipendente in India, in Sud Africa e in Sud America, quindi in tre continenti diversi. Come è stato possibile? L’idea che lo sviluppo di questo super-patogeno sia connesso all’abuso di antibiotici e antifungini ...

