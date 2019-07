Tragedia in Calabria | uccisi due uomini a colpi di arma da fuoco

Tragedia in Calabria - motociclista si schianta contro un'auto e muore : Un drammatico incidente stradale si è verificato poche ore fa in Calabria e ha causato il decesso di un motociclista. L'uomo si sarebbe andato a scontrare contro un'autovettura mentre viaggiava a bordo della sua moto a Santa Maria del Cedro, nel cosentino. Sul luogo dell'incidente si sono recati i sanitari che hanno cercato di soccorrerlo e, tramite un elisoccorso l'hanno trasportato in ospedale, dove poco dopo è deceduto a causa delle gravi ...

Tragedia in Calabria : 35enne muore dopo il parto : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed in particolare dalla provincia di Cosenza. Si tratta della morte di una giovane donna che è avvenuta nella prima mattina di oggi, mercoledì 17 luglio, dopo aver partorito un bimbo. La donna infatti ha perso la vita a soli trentacinque anni. Il tutto è avvenuto all'ospedale di Cetraro. Sono state immediatamente avviate le indagini per capire cosa abbia causato il decesso della partoriente. La ...

Tragedia in Calabria - 18enne muore dopo giorni di agonia per una caduta dalla bici : Un giovane ragazzo di soli 18 anni è deceduto in Calabria dopo essere caduto dalla bicicletta. dopo cinque giorni di agonia trascorsi in ospedale, purtroppo, si è verificato il triste epilogo, e nella serata di ieri, nonostante i medici abbiano cercato di fare il possibile per riuscire a salvarlo, il suo cuore ha smesso di battere. Il 18enne era di origini salernitane e si trovava da qualche tempo in Calabria per svolgere uno stage lavorativo in ...

Tragedia in Calabria - 20enne muore dopo essersi schiantato con la moto : Un giovane di soli 20 anni ha perso la vita in Calabria, dopo diversi giorni di agonia, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo di una moto da cross insieme ad un suo amico. Il ragazzo è stato ricoverato sei giorni in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono risultate essere purtroppo sempre gravi fino a quando, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per salvargli la vita, è spirato. ...

Tragedia in Calabria - artigiano si toglie la vita dentro casa : aveva due figli : Nella giornata di oggi 15 giugno, in Calabria, si è consumata una terribile Tragedia. Un artigiano, infatti, si è suicidato nella propria abitazione con un colpo di pistola. I famigliari lo hanno cercato per diverse ore, prima di effettuare la tragica scoperta. I sanitari del 118 giunti sul posto, hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso e gli inquirenti stanno cercando di stabilire perché l'uomo si sia tolto la vita. Sempre in Calabria ...

Tragedia in Calabria - donna muore soffocata da un pezzo di pane : Una morte assurda quella che si è verificata in Calabria nella giornata di ieri: un'anziana donna è deceduta dopo essere rimasta soffocata a causa di un pezzo di pane che stava mangiando. Il boccone infatti le avrebbe ostruito le vie respiratorie. Nei pressi dell'abitazione della donna si sono recati i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita, purtroppo però è stato tutti inutile. Gli inquirenti stanno ...

Tragedia in Calabria - 17enne travolto da un'autovettura mentre attraversa la strada : Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'autovettura in Calabria, precisamante ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, mentre stava attraversando la strada per andare ad un festa di compleanno di un amico. L'auto lo ha colpito in pieno facendolo sbalzare a diversi metri di distanza dall'impatto. Sul posto si sono recati in modo celere i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e successivamente l'hanno trasferito in ...

Tragedia in Calabria : 26enne si toglie la vita - aveva perso il lavoro : Una notizia terribile giunge dalla Calabria, dove nella giornata di giovedì 30 maggio, una giovane ragazza di soli 26 anni ha deciso di togliersi la vita nella propria abitazione. Le cause che hanno spinto la giovane a commettere questo tragico gesto non sono ancora state del tutto chiarite, ma pare proprio che alla base ci sia la perdita del lavoro e il non riuscire a trovarne un altro. A ritrovarla priva di vita è stato suo padre, appena ...