Pescatori in acque croate, rilasciati

Potrebbe tornare in Italia già nelle prossime ore l'equipaggio del peschereccio "Antonio Padre" di Manfredonia (FG), trattenuto da ieri in Croazia dopo aver oltrepassato il limite delleterritoriali. L'imbarcazione era in mare per la pesca e ha sconfinato inavvertitamente. Scortato dalla Guardia costiera croata fino al porto di Vis, all'equipaggio è stata elevata una multa: una volta pagata, il comandante e i tre membri dell'equipaggio sono stati.(Di martedì 23 luglio 2019)