Fdi | fine commissariamento o assistenza? Sanità smantellata

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “Zingaretti farebbe meglio a non vantarsi troppo di un’eventuale uscita daldella Sanita’ del Lazio. Non ci sono meriti professionali e politici in questa sanguinosa e pluriennale operazione di rientro. L’edificio della Sanita’ laziale e’ stato in buona parte smantellato, amputando strutture, riducendo servizi, accorpando e ridimensionando reparti, senza guardare all’esigenze dei territori, senza considerare la qualita’ professionale ne’ la potenzialita’ tecnologica per le diagnosi e per le cure. Con questa operazione da manager “cacciatori di teste” specializzati nell’eutanasie delle aziende, il Partito Democratico conferma la sua vocazione finanziaria, piu’ che politica e sociale e la sua tendenza a preferire la consistenza virtuale garantita da annunci Fake, piuttosto che ...

AniKondor : @PaoloPichierri @Fata_Turch @La_manina__ E così la Lega perderebbe consensi. Riformare un governo uguale a 25 anni… - pin21672 : @DSantanche secondo me il problema del #M5S non è #DiMaio ma la fronda sinistroide che, alla fine, lo colpirà alle… -