Fast & Furious | in coma la controfigura di Vin Diesel | incidente durante una ripresa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Riccardo Palleschi Una nuova tragedia si è abbattuta su, dopo la morte di Paul Walker nel 2013, ora è finito inladi Vinle riprese del nuovo capitolo della saga diJoe Watts, ladi Vin, è caduto di testa da un'altezza di oltre nove metri. Lo stuntman è stato ricoverato in codnizioni molto gravi e attualmente si trova inindotto. Secondo quanto riportato dal "Sun" Vin, che ha assistito all', è scoppiato in lacrime ed è in stato di choc. Le riprese del film sono state ovviamente interrotte e una fonte di un magazine inglese ha raccontato lo stato d'animo dell'attore americano: "Era pallido, sotto choc e in lacrime. Ha visto cosa è successo". Tramite Facebook la fidanzata dello stuntman, Tilly Powell, ha riferito che attualmente le condizioni sono stabili e che è ...

