Colesterolo alto | tutto su sintomi e cause | ecco quali sono i valori ottimali LDL | HDL

Colesterolo alto : le uova si possono mangiare? Quante a settimana? : Quello delle uova è un argomento molto dibattuto: per anni sono state demonizzate per il loro contenuto in Colesterolo, che arriva quasi alla soglia giornaliera massima da non superare con l’alimentazione (300mg) secondo le linee guida. Insomma: Quante uova si possono mangiare a settimana? Chi ha il Colesterolo alto può mangiarle? Sono le uova ad alzare i livelli di Colesterolo “cattivo“? Elena Dogliotti, biologa nutrizionista ...

Dieta per Colesterolo alto : ecco quali cibi mangiare : La Dieta per colesterolo alto prevede il consumo di una serie di alimenti che in maniera naturale aiutano a controllare i valori del colesterolo

Miso - gli effetti sull’intestino e il Colesterolo alto : Il Miso, condimento ottenuto dalla fermentazione dei fagioli della soia gialla, è un alimento caratterizzato da proprietà importanti per l’intestino. La sua assunzione, in virtù dell’assenza di grassi, risulta utile anche per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo LDL. Caratterizzato da una cromia ambrata, è noto per il suo sapore intenso. Bisogna comunque ricordare che, a seconda del processo di preparazione (dopo la cottura ...

Dieta per Colesterolo alto : anguria come rimedio naturale : La Dieta per il colesterolo alto prevede il consumo dell’anguria come rimedio naturale. E' un frutto ricco di acqua che aiuta a dimagrire