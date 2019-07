Scanzano Jonico dice no alla sperimentazione del 5G

Fonte : laragnatelanews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il 5G fa davvero male? C’era d’aspettarselo. Dove i dati sono così poco chiari sui possibili effetti dannosi del 5G, dove c’è omissione da parte delle Compagnie telefoniche che hanno nuovi e tanti interessi per immettere un nuovo prodotto che frutterà loro Milioni di Euro senza dare certezza agli utenti. Dove un Ministero della Salute non si Esprime, Dove un Ministero delle Comunicazione e il MISE permettono tutto, un Sindaco coscienzioso ha detto no ad un possibile pericolo per la salute sua, dei suoi cari e suoi concittadini. Onore al merito di chi ha avuto il coraggio di dire NO a qualcosa di cui si parla troppo poco. Il Sindaco ha emanato un’ordinanza, divieto die/o instzione del 5G. Il Dott. Avv. Raffaello Carmelo Ripoli ha ben impostato la propria ordinanza inviandola a tutti gli Enti competenti per materia. Le motivazioni, ...

