A torso nudo fuori dalla spiaggia? No | non è sempre una buona idea

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Andare in giro a. Questo è un argomento decisamente combattuto: cosa indossare quando si va viadopo una giornata di mare? Quando, con la pelle arrossata, ci dirigiamo verso casa, ci fermiamo in paese per prendere un aperitivo oppure decidiamo di andare a fare un giro in centro città per fare shopping? Siamo sinceri, quante volte abbiamo guardato male quello che si aggirava con disinvoltura per le strade con canotta, costume slip e ciabatte? Naturalmente il discorso vale anche per il genere femminile, sia chiaro. Dopo una giornata di mare, quando vai via, è importante che non prevalga il noi il senso di stanchezza e la voglia di andare in giro nel peggiore dei modi. Per esempio ciabattando a. Sappiamo bene che non è raro, man mano che la mattina ci avviciniamo al lungomare, avvistare uomini di tutte ...

