Codice rosso | la legge contro la violenza di genere è la più grande sciocchezza del mondo

Roberta Bruzzone 'Codice rosso? Impraticabile'/ Dubbi su formazione e prevenzione : Codice rosso, legge contro violenza sulle donne: le perplessità sollevate dalla criminologa Roberta Bruzzone su prevenzione e formazione.

Codice rosso visto da una sopravvissuta al femminicidio : “Ecco cosa manca a questa legge” : Abbiamo chiesto a una vittima di tentato femminicidio, Lidia Vivoli, i pro e i contro di Codice Rosso, la nuova normativa in materia di violenza sulle donne. "È un punto di partenza, ma da vittima dico che non basta inasprire le pene. manca la vera messa in sicurezza della donna, che dopo la denuncia finisce nel tritacarne dei servizi sociali e delle case famiglia, mentre il carnefice spesso resta ai domiciliari, dove niente gli impedisce di ...

Boldrini : "Perché mi sono astenuta sul Codice Rosso" : Due giorni fa il Codice Rosso è diventato legge dopo il definitivo ok del Senato, ma sono scoppiate le polemiche per l'astensione della sinistra e in particolare di Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali, che, al momento del passaggio alla Camera della legge (ad aprile) si è astenuta. Ebbene, l'ex Presidente della Camera ha spiegato in un video perché ha preferito non votare, anche se ha detto di "contenta che grazie al lavoro delle ...

Codice rosso approvato : cosa dice il decreto legge e quando va in vigore : Codice rosso approvato: cosa dice il decreto legge e quando va in vigore Vediamo di seguito in che cosa consiste e quando entra in vigore il cosiddetto “Codice rosso”. Esso rappresenta un importante passo avanti nella tutela di soggetti più deboli ed è stato voluto fortemente dall’attuale Governo, a partire dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Se ...

Il Codice rosso non basta contro la violenza sulle donne : “Parli con lingua biforcuta” si sarebbe detto un tempo: ora ci si interroga se sia davvero inconsapevole quell’assuefazione a un linguaggio violento e irrispettoso, che ha reso possibile augurare pubblicamente lo stupro o la sterilizzazione.Eppure con la lingua biforcuta parlano molti di coloro che oggi annunciano entusiasti la salvivifica efficacia della legge “codice rosso” approvata in ...

Codice rosso è la nuova legge per tutelare le donne : Michelle Hunziker ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale una notizia che sarà di sollievo per tutte le donne, in particolare quelle vittime di violenza. In un video ha infatti spiegato il successo raggiunto con la sua associazione Doppia Difesa: l'approvazione alla camera della proposta di legge 1455, denominata "Codice Rosso". legge Codice Rosso: in cosa consiste L'obiettivo che si prefissa la legge è quello di rafforzare le tutele ...

Stalking : pene più severe col Codice Rosso : pene più severe per il reato di Stalking dopo l'approvazione del Codice Rosso, il testo di legge che modifica Codice penale, Codice di procedura penale e altre disposizioni di legge in materia di violenza sulle donne compreso il «revenge porn». La nuova legge, sostenuta dai ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, relatrice Stefania Ascari (M5s), è stata votata in ...

Violenza contro le donne - il Codice rosso è legge. Cosa prevede : Il Codice Rosso è legge. Il Senato (con 197 sì e 47 astenuti) ha approvato il decreto di legge sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere. Il testo era stato varato nel novembre del 2018 e sostenuto fortemente dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e la deputata leghista Giulia Bongiorno. Approvata la legge #CodiceRosso.Obbligo di ascoltare una donna entro 3 giorni, inasprimento delle pene, eliminazione attenuanti per ...

Violenza sulle donne - il «Codice Rosso» è legge : sfregi e revenge porn nuovi reati : Via libera definitivo al ddl per tutelare le vittime di Violenza di genere. Inseriti nuovi reati: revenge porn e sfregio al volto. Tempi più rapidi e pene più severe. Il ministro Bonafede: «Ora lo Stato dice che le donne non si toccano»

Codice rosso ora è legge : indagini più veloci - revenge porn e reclusione più lunga : Introduzione del reato di sfegio, 'Codice rosso' per le donne che denunciano casi di violenza, carcere fino a 6 anni per chi diffonde video o immagini private a sfondo sessuale (il cosiddetto revenge porn) e per coloro che violano la misura cautelare dell'allontanamento. Sono alcune delle norme contenute nel disegno di legge Codice rosso a cui l'assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo. Il testo, per diventare legge, attende la ...

Codice rosso per le donne è legge : tutte le misure - dallo stalking al revenge porn : Violenza sulle donne, indagini più veloci e pene più pesanti in casi di violenza sessuale e stalking ma anche nuovi reati come quello di revenge porn, sfregi al viso e lo stop ai...

Donne - il «Codice Rosso» è legge : sfregio del volto e revenge porn nuovi reati : Via libera definitivo al ddl per tutelare le vittime di violenza di genere. Inseriti nuovi reati: revenge porn e sfregio al volto. Tempi più rapidi e pene più severe. Il ministro Bonafede: «Ora lo Stato dice che le Donne non si toccano»

Codice rosso per le donne è legge : tutte le misure - dallo stalking al revenge porn : Violenza sulle donne, indagini più veloci e pene più pesanti in casi di violenza sessuale e stalking ma anche nuovi reati come quello di revenge porn, sfregi al viso e lo stop ai...

Violenza sulle donne - approvato il Codice rosso. Dall'obbligo di ascolto al revenge porn : ecco cosa prevede : Violenza sulle donne, via libera definitivo del Senato al Ddl sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l'ok...