X Factor 13 dal 12 settembre su Sky Uno!

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 20 luglio 2019) #XF13 X13 la nuova edizione dal 12su Sky UnoMalika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta 3 nuovi giudici accanto alla confermata Mara MaionchiXriparte.E adesso c’è una data.Dal 12su Sky Uno ritornano i giovedì sera a caccia del talento. Dal 12si riaccendono le luci di X13 che avrà una giuria inedita tranne per la figura ormai storica di Mara Maionchi: Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica sono pronti a sedersi dietro la scrivania del talent.Dopo i casting di Roma e Milano, le Audizioni con i giudici di Torino e il Bootcamp di Milano con la sfida delle sedie, manca solo la parte di Home Visit con la scelta definitiva che ancora non è stata compiuta dai giudici. Ma in 20 sperano. 20 sconosciuti che impareremo a conoscere e a scovare tra i diversi volti a partire dal 12.Alessandro Cattelan sarà ovviamente ancora ...

