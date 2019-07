Omicidio Lorys Stival, Veronica Panarello torna in aula per minacce contro il suocero

(Di venerdì 19 luglio 2019) A gennaio 2020tornerà inper con l'accusa diai danni dell'ex, Andreacontinua ad accusare l'exdi aver ucciso. Il legale di: "Il mio cliente è stato scagionato, ma continua a essere preso di mira sui social:si è macchiata di due assassinii: uno è quello di, l’altro è quello diAndrea". Il 24 gennaio del 2020,dovrà presentarsi davanti al giudice monocratico, a Catania. La mamma del piccoloè stata citata in giudizio per leindirizzare all'exAndreaquando veniva pronunciata la sentenza di secondo grado che la condannava a trent'anni per l'del figlioletto. "Sei contento? – gridò la donna mentre le agenti peniteziare la trattenevano – Sai cosa ti dico, prega Dio che ti trovo morto perché ti ammazzo con le mie mani quando esco".