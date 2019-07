L’Intelligenza Artificiale analizza Twitter e sa chi si allena di più | dove abita e se

Perché gli umani attaccano i sistemi basati sulL’Intelligenza artificiale : Un nuovo rapporto del progetto europeo Sherpa realizzato con F-Secure illustra le tecniche di attacco usate per inquinare i dati e confondere gli algoritmi alla base dei sistemi intelligenti

Intervista – Jerry Kaplan : «Vi spiego perché non c’è alcun motivo di temere L’Intelligenza Artificiale» : Secondo Albert Einstein un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno. Oggi in tempi di Rivoluzione Digitale 4.0, l’aspetto da esaminare con maggiore interesse è quello dell’Intelligenza Artificiale, una delle tecnologie più promettenti dei nostri tempi, che permette di migliorare la qualità del lavoro, aumentare la produttività, elaborare previsioni e dati in tempo reale e perfino salvare ...

Scomparso 18 anni fa e ritrovato grazie alL’Intelligenza Artificiale applicata al riconoscimento facciale : Una coppia di Shenzhen, nella Cina meridionale, ha potuto riabbracciare il figlio rapito 18 anni fa grazie ad un sofisticatissimo modello di riconoscimento facciale supportato da intelligenza artificiale, che ha riconosciuto il volto di un adulto basandosi sui lineamenti di quando era un bambino piccolo. Secondo la polizia locale, il figlio della coppia era Scomparso vicino alla sua abitazione nel distretto di Futian di Shenzhen nel 2001, quando ...

L’Intelligenza Artificiale per l’agricoltura : una soluzione per prevenire i danni delle ondate di calore : Fondazione Bruno Kessler, ente per la Ricerca di Trento, entra in AI for Earth, programma internazionale di Microsoft che sostiene le organizzazioni e le persone ad affrontare le sfide ambientali globali, contribuendo a realizzare progetti basati sulL’intelligenza Artificiale in ambiti quali il clima, l’agricoltura, la biodiversità e le risorse idriche. Le ondate di calore sono ormai un fenomeno sempre più frequente a livello globale, che genera ...

L’Intelligenza Artificiale risolve il cubo di Rubik : E’ stato inventato da un architetto ungherese nel 1974 e da allora ha incuriosito e fatto incaponire milioni di persone, impegnate a ottenere i famosi 6 lati dello stesso colore: ora il cubo di Rubik viene risolto da un sistema di intelligenza artificiale creato dai ricercatori dell’Università della California a Irvine. ‘DeepCubeA‘ è un algoritmo di apprendimento di rinforzo profondo, programmato da scienziati informatici ...

La robotica che si ispira all’arte di Marcel Duchamp mettendo in gioco L’Intelligenza artificiale : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo ha trovato il modo per costruire robot a partire da materiali comuni, come pezzi di legno. Assemblandoli e istruendo un’intelligenza artificiale nella maniera opportuna, i robot possono muovere braccia e gambe per svolgere attività utili. L’idea prende spunto dall’arte e dal Ready Made (letteralmente, già fatto, pronto per l’uso) inventato dall’artista Marcel ...

L’Intelligenza Artificiale batte i giocatori professionisti a poker : Più forte dei campioni veri. Un programma di intelligenza artificiale sviluppato dalla Carnegie Mellon University, in collaborazione con Facebook AI, ha sconfitto importanti giocatori professionisti a poker (in particolare nel Texas Hold’em, la forma più popolare di questo gioco). L’intelligenza artificiale, ‘battezzata’ Pluribus, ha sconfitto Darren Elias, giocatore professionista che detiene il record per la maggior ...

Instagram usa L’Intelligenza Artificiale per scoraggiare il cyberbullismo : (Foto: Instagram) Instagram continua a dimostrare di volersi occupare seriamente del problema del cyberbullismo, ora usando l’arma più solida e affidabile, ovvero l’intelligenza artificiale, che permette di affrontare le aggressioni online su un doppio fronte. Da un lato per prevenire gli attacchi agli utenti e dall’altro di supportare al meglio chi ne è vittima. Già da tempo Instagram utilizza l’Ia per comprendere le ...

Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e alL’Intelligenza Artificiale : Diamo il benvenuto alle Animoji di SwiftKey: ecco i Puppets, animali 3D capaci di seguire le espressioni facciali degli utenti attraverso l'Intelligenza Artificiale! L'articolo Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e all’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

In America si comincia a vietare i “deepfake” - i falsi delL’Intelligenza artificiale : Milano. Lo stato della Virginia, negli Stati Uniti, è diventato il primo a far entrare in vigore una legge contro l’uso dei deepfake, e in particolare contro l’utilizzo della tecnologia per la produzione di pornografia non consensuale. Deepfake è una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale c

L’Intelligenza Artificiale modifica le foto solo se gli interventi sono coerenti e non stravolgono l’immagine : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e di IBM stanno cercando di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per modificare le immagini aggiungendo o rimuovendo elementi grafici in maniera credibile. Quello che hanno creato è una sorta di programma avanzato per il fotoritocco, che permette agli utenti di apportare modifiche solo in caso in cui siano coerenti con il contesto. Ecco perché Antonio Torralba del laboratorio MIT-IBM ...

Ibm Project Debater - L’Intelligenza Artificiale che partecipa ai dibattiti : Il punto di partenza è stato Watson, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Ibm che prende il nome dal primo boss del colosso americano, Thomas J. Watson, e che mira a rispondere in modo naturale a qualsiasi domanda gli venga posta. Anzi, a voler essere sinceri, Watson nacque per uno scopo in apparenza meno nobile e generico: vincere a Jeopardy!, un celebre quiz televisivo nato nel 1964 e tutt’oggi in onda. In Italia, qualcosa di ...

Perché scacchi e Go sono i peggiori modelli per L’Intelligenza Artificiale : A marzo del 1996 scriveva Beppe Severgnini, in un articolo intitolato “Una vittoria di Pirro”: “Diciamo la verità: quando Garry Kasparov ha battuto Deep Blue abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo. Ma siamo sicuri di non avere gioito troppo presto?”.Severgnini aveva ragione, dato che l’anno dopo un upgrade di Deep Blue effettivamente batté Kasparov. Il guaio era la caduta in quel becero ...