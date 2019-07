Fiorentina | il braccio destro di Commisso allo scoperto su seconde squadre e stadio

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Una seconda squadra in serie C? Al momento per lae’ importante sviluppare le proprie strutture. La ‘seconda squadra’ e’ un concetto importante a cui guarderemo per il futuro. Penso che sia importante valutare i nostri giocatori e il campionato della Lega Pro e’ un torneo molto elevato, per lapotrebbe essere un punto molto importante”. E’ l’importante annuncio di Joe Barone, ‘’ del presidente viola Rocco, ai microfoni di “Radio Bruno”, è andato in scena un incontro con il presidente Ghirelli, “e’ stata un’esperienza abbastanza positiva per capire come funziona la Lega Pro, e anche per capire le ‘’ e vedere il futuro della“, ha aggiunto Barone. Indicazioni anche sullo: “abbiamo un ...

