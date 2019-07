romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “Sosteniamo convintamente lo sciopero nazionale dei trasporti del 24 e 26e parteciperemo al presidio unitario organizzato per il 24davanti al Mit”. Cosi’, in una nota, ladi Roma e del Lazio e la Filtdi Roma e del Lazio. “Anche nel Lazio- continua la nota- il settore soffre di un forte deficit infrastrutturale e di una disomogeneita’ operativa che non permettono di mettere a sistema tutte le modalita’ di trasporto e i relativi prodotti. La rete viaria, ferroviaria e quella del trasporto pubblico non consentono a merci e persone di muoversi nel territorio comunale e regionale in modo fluido e continuato, senza rotture di carico o gap di servizio. Inoltre, gli oltre 134mila addetti del settore a Roma e nel Lazio vivono condizioni di lavoro per lo piu’ frammentate e precarie, fatte salve poche realta’. ...

romadailynews : #Cgil: sosterremo scioperi 24 e 26 luglio: #Roma – “Sosteniamo convintamente lo #sciopero… -