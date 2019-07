Blob 19 luglio – Higuain aspetta lo stadio per la Roma | Cellino e i prestanome

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Le parole da ricordare di oggi 19Sono di ieri, ma non si possono non riportare gli apprezzamenti che David Trezeguet ha urlato contro i poliziotti che lo hanno fermato a Torino per guida in stato di ebrezza. “Pezzenti”, “poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro”, “sfigati”, “concha tu madre” Le riporta Libero commentando che oltre al ritiro della patente l’ex giocatore della Juve si è beccato anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale Sarri sorridi Commenta invece oggi Arrigo Sacchi sulla Gazzetta la (a dir lui) difficile avventura che ha intrapreso Maurizio Sarri alla Juve. L’ex tecnico è certo delle abilità tecnico tattiche di Sarri che non avrà problemi a gestire la squadra e ottenere risultati. Un solo consiglio per il toscano Forse nelle interviste dovrebbe sorridere di più ed essere meno ...

