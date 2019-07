Scambia l’acceleratore per il freno | finisce nel fiume col suv

corriere

(Di giovedì 18 luglio 2019) E’ accaduto in un autolavaggio della cittadina di Hackensack, New Jersey, Stati Uniti. Alla guida dell’auto una donna di 64 anni che fortunatamente è stata ripescata dai vigili del fuoco e non ha riportato ferite gravi

