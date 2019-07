Picchia bimba in strada | arrestata la baby sitter romena

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Giorgia Baroncini A segnalare il comportamento della 38ennesono stati alcuni passanti che hanno visto la donna colpire al volto la, seduta nel suo passeggino È partita per lavoro credendo di aver lasciato la figlia in buone mani. Invece quellache sembrava tanto affidabile si è rivelata poco amorevole e molto aggressiva. I carabinieri di Torino hanno arrestato la donna, una 38enne, con l'accusa di avere ripetutamenteto, in un giardinetto del quartiere San Salvario, ladi due anni che le era stata affidata. Come spiega La Stampa, ladovrà ora rispondere di maltrattamenti e lesioni nei confronti della piccola. A segnalare il comportamento della 38enne sono stati alcuni passanti che hanno visto la donna colpire al volto la bambina, seduta nel suo passeggino. Fermata dalle forze dell'ordine, laha cercato di ...

