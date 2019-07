Io e Te | Pierluigi Diaco a Gigi Marzullo | “Tristezza incredibile”

A Io e Te Giuliana De Sio mette in imbarazzo Pierluigi Diaco : Giuliana De Sio è stata ospite al programma “Io e Te”, scatta l’imbarazzo in diretta. Durante il quotidiano faccia a faccia, Pierluigi Diaco ha intervistato l’attrice dove ha parlato della sua vita professionale e personale, per poi rivelare: «Ero innamorata di lui, ma se le faceva tutte». Giuliana De Sio ha raccontato che ha lasciato la casa dei genitori a 18 e per un periodo di tempo avrebbe vissuto in una comune hippie perché si era ...

Pierluigi Diaco : età - altezza - peso - il marito Alessio e i figli : Pierluigi Diaco ha un passato da idolo in tv e nel giornalismo addirittura prima della maturità, a 15 anni già faceva intervista ai politici su Italia Radio mentre a 16 anni era sul piccolo schermo a Tele Monte Carlo. Nel 1992 Pierluigi Diaco è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma: in quegli stessi anni aderisce al Movimento per la Democrazia – La Rete. Nel 1995 debutta nel programma “TMC Giovani” nel 1995. Nella stessa ...

Pierluigi Diaco - il suo “Io e Te” è ‘camomilla per anziani’ e lui è sempre al centro della scena : chissà come mai il programma non si chiama “Io” : “Mi piace una tv sincera, leale e non urlata“, ha detto Pierluigi Diaco qualche settimana fa al Corriere della sera dove ha spiegato di ispirarsi a “Maurizo Costanzo per la sua curiosità, Bruno Vespa per l’autorevolezza, Corrado per il garbo, Enzo Tortora per la lealtà. E poi sottoscrivo le parole di Gianni Boncompagni: mi diceva sempre che la tv deve essere jazz, improvvisata.” In onda ha aggiunto che “Io e ...

Io e Te - Pierluigi Diaco interrompe Giuliana De Sio : “Siamo su Rai1” : Pierluigi Diaco rimprovera (per scherzo) Giuliana De Sio a Io e Te Seconda puntata di Io e Te condotto da Pierluigi Diaco e con Sandra Milo (la regina dei sentimenti) e Valeria Graci (la regina dei sorrisi) con ospite una grande attrice come Giuliana De Sio. Durante il corso dell’intervista dove ha confessato di sentirsi sempre fuori contesto e di aver paura di dire sempre le stesse cose come le ripeteva sempre la madre, la De Sio ha ...

Io e Te - Pierluigi Diaco a Corinne Clery : “Fermiamoci qua!” : Corinne Clery: “Mia sorella non mi fa impazzire”. Pierluigi Diaco interviene Prima puntata di Io e Te di questa terza settimana di luglio che si è aperta con una battuta di Pierluigi Diaco il quale ha confessato di ringraziare sempre qualcuno in diretta perché il ‘grazie’ in questa società ormai non si pronuncia più. Ospite di Io e Te, dopo la commozione di Sandra Milo, è stata Corinne Clery che si è raccontata in una ...

Sandra Milo rompe il silenzio su Pierluigi Diaco e Valeria Graci : Io e Te: Sandra Milo svela cosa pensa di Valeria Graci e Pierluigi Diaco Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di TeleSette Sandra Milo, da un mese in tv ogni pomeriggio, nel cast di Io e Te, su Rai1, con Pierluigi Diaco e Valeria Graci. E proprio sui due compagni di viaggio l’attrice nell’intervista in questione ha detto la sua. In particolare, sulla Graci ha ammesso: Valeria è una ...

Pierluigi Diaco e Vira Carbone - dietro le quinte : "15 minuti di terrore". Gelo in diretta - cos'è successo dopo : È finita malissimo la rissa tra Pierluigi Diaco e la sua ospite Vira Carbone a Io e te, giovedì pomeriggio su Raiuno. Il conduttore ha rimbrottato in diretta la collega Rai a cui è squillato il cellulare in diretta, bollando il comportamento come "molto maleducato". L'intervista è proseguita nel gel

Io e Te : Pierluigi Diaco svela l’ospite speciale per l’ultima puntata : Pierluigi Diaco annuncia Maurizio Costanzo come ospite di Io e Te Nuova puntata di Io e Te, il contenitore pomeridiano di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione della Regina dei Sorrisi Valeria Graci e la Regina dei Sentimenti Sandra Milo, le quali ogni pomeriggio leggono la posta del cuore regalando molto spesso dei momenti trash. Quest’oggi Pierluigi Diaco ha annunciato non solo che presto comunicheranno una sorpresa ...