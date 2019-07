Incendio Kyoto Animation | 24 morti in Giappone | cos’è successo

Incendio in uno studio di animazione a Kyoto : 33 morti - il sospetto autore del gesto ha gridato “crepate” : Le vittime accertate dell’Incendio che è divampato oggi a Kyoto, in Giappone, sono 33: sarebbe stato un 41enne ad appiccare le fiamme all’interno dello studio di animazione. Il bilancio è stato fornito dai vigili del fuoco della città, secondo i quali non ci sarebbero più dispersi. In tutto, al momento dell’Incendio, si trovavano nell’edificio una settantina di persone. Citando testimoni, l’emittente televisiva ...

KYOTO ANIMATION - Incendio CHOC IN GIAPPONE/ Video - 24 morti : arrestato piromane : KYOTO ANIMATION, devastate INCENDIO in GIAPPONE: casa produzione tv sere manga e anime distrutta dalle fiamme. 24 morti, 41enne piromane arrestato. Il Video

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Incendio alla Kyoto animation : 23 morti - 18 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Incendio alla Kyoto animation dopo che una persona ha cosparso del liquido infiammabile, 18 luglio 2019,

Giappone : almeno 24 morti per l’Incendio a Kyoto - nello studio dei manga : almeno 24 le persone hanno perso la vita in Giappone in un un incendio doloso in uno studio di animazione a Kyoto: lo ha riferito una fonte della polizia all’agenzia locale Kyodo. Il rogo è divampato quando una persona, un uomo non identificato di 41 anni, ha lanciato liquido incendiario nei locali della Kyoto Animation, che produce popolarissimi cartoni animati manga. Non sono note né chiare le ragioni del gesto. Al momento del rogo, ...

Kyoto - Incendio in uno studio di animazione : in un video l’enorme colonna di fumo vista dall’alto : Le autorità giapponesi temono che siano almeno 12 le persone morte in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto, in Giappone. Ci sarebbero anche molti dispersi. Una trentina invece i feriti, alcuni in condizioni critiche. Un uomo è stato arrestato perché sospettato di aver provocato intenzionalmente il rogo. Avrebbe fatto irruzione nell’edificio e sparso liquido infiammabile per innescare le fiamme. La Kyoto animation è ...

Kyoto Animation : un uomo avrebbe appiccato un Incendio doloso - le vittime sono almeno 24 : In uno studio di animazione di Kyoto, in Giappone, è scoppiato un incendio doloso. Diverse persone sono morte, ma sul numero delle vittime ci sono ancora molte incertezze. Il rogo di carattere doloso nel pomeriggio di Kyoto Secondo le prime fonti, un uomo si sarebbe introdotto all'interno della struttura della Kyoto Animation Co. e avrebbe corsparso il posto di un liquido infiammabile simile alla benzina: in seguito, le fiamme sono divampate. Al ...

Kyoto - un uomo appicca un Incendio in una casa di produzione : almeno 24 morti e 35 feriti : almeno 24 morti e 35 feriti. È il bilancio delle vittime di un incendio che ha colpito uno studio di animazione di Kyoto, sull’isola giapponese di Honshu. Sembra che a provocare le fiamme sia stato un uomo di 41 anni, che ora risulta tra i feriti. I vicini hanno raccontato che all’improvviso hanno sentito una serie di esplosioni e poi di aver visto l’edificio della Kyoto animation, un’importante casa di produzione di ...

Kyoto - Incendio in uno studio di animazione : sarebbe doloso - ci sono morti e feriti : Un vastissimo incendio si è sviluppato in queste ultime ore in Giappone, precisamente presso gli studios della Kyoto Animation, una nota casa che realizza famosi cartoni animati. sarebbero oltre una decina i morti, mentre almeno una trentina di persone sarebbero rimaste ferite o intossicate. Ad innescare l'incendio sarebbe stato un folle, il quale si sarebbe introdotto all'interno dello stabile a avrebbe cosparso di liquido infiammabile alcuni ...

Kyoto - un uomo appicca un Incendio in una casa di produzione : almeno 12 morti e 38 feriti : almeno 12 morti e 38 feriti. È il bilancio delle vittime di un incendio che ha colpito uno studio di animazione di Kyoto, sull’isola giapponese di Honshu. Sembra che a provocare le fiamme sia stato un uomo di 41 anni, che ora risulta tra i feriti. I vicini hanno raccontato che all’improvviso hanno sentito una serie di esplosioni e poi di aver visto l’edificio della Kyoto animation, un’importante casa di produzione di ...

Incendio in studio animazione - 12 morti a Kyoto : Tokio, 18 lug. (AdnKronos/Dpa) – Sono almeno 12 morti di un Incendio, di presunta origine dolosa, scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto, in Giappone. Le persone ricoverate in ospedale sono 36, dieci delle quali sono in condizioni critiche. Un uomo di 41 anni è stato fermato: avrebbe confessato di aver sparso benzina nell’edificio. La polizia ha anche trovato alcuni coltelli. Al momento dell’Incendio, si trovavano ...

Giappone - Incendio in studio di animazione Kyoto : almeno 13 morti e decine di feriti : almeno 13 persone hanno perso la vita a causa di un incendio divampato in uno studio di animazione di Kyoto, in Giappone. Le persone ricoverate in ospedale sarebbero 36, 10 delle quali sono in condizioni critiche. Un uomo di 41 anni è stato fermato: avrebbe confessato di aver sparso benzina nell’edificio. La polizia ha anche trovato alcuni coltelli. Al momento dell’incendio, nello studio erano presenti una settantina di ...