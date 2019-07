Cadute le accuse di molestie contro Kevin Spacey

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il premio Oscaresce indenne dal primo processo per. I procuratori del Massachusetts hanno infatti lasciato cadere ledi aver aggredito sessualmente nel 2016 il barista diciottenne di un locale di Nantucket, l’isola legata al romanzo di Melville ‘Moby Dick’.che sarebbero avvenute dopo che gli aveva pagato da bere in un incasuale in un affollato piano-bar, il Club Car, e si era offerto di accompagnarlo a casa, secondo la denuncia della presunta vittima.In una dichiarazione giurata dello scorso dicembre, il cinquantanovenne divo di “House of Cards”, che rischiava sino a 5 anni, si era dichiarato non colpevole, mantenendo questa linea per tutto il dibattimento.Il suo avvocato aveva nel frattempo messo in dubbio la credibilità dell’accusatore, sostenendo che aveva cancellato diversi messaggi e ...

