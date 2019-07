Traffico Roma del 17-07-2019 ore 13 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019)ORA REGOLARE SULLA A24TERMAO E SUL GRA. IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON ALTRO INCIDENTE SU VIA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE FINO AL 9 AGOSTO, PER LAVORI, SU VIA LABICANA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIETRO VERRI VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO GIAMBULLARI A VIA PIETRO VERRI, E IN VIA VERRI, DA VIA MURATORI A VIA LABICANA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN”, IL FESTIVAL DELL’ESTATENA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE. QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEI SUBSONICA. GIA DA QUESTA NOTTE ”POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE IN ZONA APPIO TUSCOLANO CON VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -