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Traffico Roma del 17-07-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 17-07-2019 ore 13 | 30 Traffico ORA REGOLARE SULLA A24 Roma TERMAO E SUL GRA. IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN ...

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Traffico Roma del 17-07-2019 ore 13:30 (Di mercoledì 17 luglio 2019) Traffico ORA REGOLARE SULLA A24 Roma TERMAO E SUL GRA. IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON ALTRO INCIDENTE SU VIA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE FINO AL 9 AGOSTO, PER LAVORI, SU VIA LABICANA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIETRO VERRI VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO GIAMBULLARI A VIA PIETRO VERRI, E IN VIA VERRI, DA VIA MURATORI A VIA LABICANA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN Roma”, IL FESTIVAL DELL’ESTATE RomaNA GIUNTO ALLA SUA UNDICESIMA EDIZIONE. QUESTA SERA, APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEI SUBSONICA. GIA DA QUESTA NOTTE ”POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE IN ZONA APPIO TUSCOLANO CON VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE E IN VIA PIZZO ...
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