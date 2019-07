Csm | ok a dimissioni anticipate Fuzio Togato Criscuoli chiede aspettativa

Csm - anche Unicost chiede le dimissioni di Fuzio : “Scelte non rimandabili”. Il pg chiede un incontro a Mattarella : Il procuratore generale della Cassazione deve dimettersi. Dopo l’Associazione nazionale magistrati, anche Unità per la Costituzione chiede le dimissioni di Riccardo Fuzio. Una richiesta significativa visto che proviene dalla stessa corrente in cui milita il Pg. Unicost, tra l’altro, è anche la corrente di Luca Palamara, il pm sotto inchiesta per corruzione al centro dello scandalo che ha travolto il Consiglio superiore della ...

Csm - plenum prende atto delle dimissioni di Morlini. Ciambellini e Zaccaro eletti nel Disciplinare : Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha preso atto delle dimissioni del consigliere Gianluigi Morlini e lo ha assegnato al tribunale di Reggio Emilia con funzioni di giudice (ruolo ricoperto prima di approdare a Palazzo dei marescialli, ndr). Morlini si era dimesso ieri dopo la notizia del procedimento Disciplinare a suo carico e degli altri tre togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli, ...

Csm - maggioranza in bilico : ecco perché la corrente di Ferri non vuole le dimissioni di chi ha incontrato Lotti : Una questione di poltrone. Dietro lo scontro senza precedenti che ha spaccato il Consiglio sdella magistratura negli ultimi giorni c’è soprattutto questo: la lotta per le sedie a Palazzo dei Marescialli. L’organo di autogoverno della magistratura è mutilato ormai da dieci giorni, cioè dall’autosospensione di quattro componenti togati. Un quinto, invece, si è già dimesso: è Luigi Spina di Unicost, la corrente di centro, indagato ...

Bufera procure - scontro su dimissioni consiglieri Csm. E l’Anm si spacca : All'Anm si apre la crisi. Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto la "convocazione urgente" di una riunione con all'ordine del giorno il rinnovo della giunta guidata da Pasquale Grasso. La ragione e' il documento approvato ieri dalla corrente del presidente dell'Anm, Magistratura Indipendente, che ha invitato i consiglieri autosospesi per lo scandalo nomine a rientrare al Csm. Una presa di posizione in aperto contrasto con il ...

Csm - Magistratura Indipendente blinda i suoi : “No dimissioni”. E prende distanze da Ferri : “Stop ai contatti con i politici” : Magistratura Indipendente, la corrente di destra dell’Anm, blinda i suoi tre consiglieri del Csm autosospesi da alcuni giorni sulla scia del caos che ha coinvolto il Consiglio superiore della Magistratura per l’inchiesta di Perugia. I tre membri dell’organismo di autogoverno delle toghe Corrado Cartoni, Antonio Criscuoli e Paolo Lepre, in realtà, sono finiti al centro delle polemiche per via di un incontro avvenuto di notte in ...