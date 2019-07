Amazon | antitrust UE avvia indagine su come vengono usati i dati dei venditori partner

Amazon - l’Antitrust Ue avvia un’indagine su uso dei dati dei venditori indipendenti : La Commissione Ue ha deciso di aprire un’indagine per verificare se l’utilizzo da parte di Amazon dai dati dei dettaglianti indipendenti che vendono i loro prodotti attraverso la piattaforma del gruppo dell’e-commerce viola le regole sulla concorrenza. “Dobbiamo assicurare che le piattaforme online – ha detto la commissaria Ue alla concorrenza Margarethe Vestager – non eliminino i benefici che il commercio elettronico offre ai ...

Il Commissario europeo per la concorrenza ha aperto un'indagine sulla presunta iniquità presente fra Amazon e i venditori terzi presenti sul sito di e-commerce; contemporaneamente, l'azienda americana ha deciso di modificare i termini con questi ultimi.