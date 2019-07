Il futuro dell’automazione è un robot capace di “stampare” robot?

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) Le ninfee realizzate dai ricercatori del Mit (foto: Subramanian Sundaram) I ricercatori del Mit hanno realizzato unche èdi progettare e stampare altri. O meglio, una parte fondamentale della loro struttura: i cosiddetti attuatori. Si tratta di sistemi che permettono di attuare un comando e di trasformarlo in un’azione di un macchinario (in pratica, hanno la stessa funzione dei muscoli del nostro corpo). Se non esistessero, unnon sarebbe in grado di muoversi, né di compiere alcun tipo di azione. Per chi non è esperto diica, è difficile capire l’importanza e le implicazioni di questo studio che è stato pubblicato nella rivista Science Advances. Il primo punto da tenere a mente è che oggi costruire gli attuatori è molto complesso: bisogna testare diversi combinazioni prendendo in esame criteri come peso, efficienza, aspetto, flessibilità e ...

