CorSport – Il Napoli ci prova per Icardi nonostante le smentite | incontri segreti e maxi

CorSport : Mario Rui potrebbe restare al Napoli : Niente di fatto, ancora, per Mario Rui. Le voci che lo volevano vicino al Torino si sono affievolite e comunque non si sono create chiare situazioni che determinano svolte nel mercato del portoghese. Lo scriveva il Mattino qualche giorno fa, oggi lo ribadisce il Corriere dello Sport. Mario Rui potrebbe restare in squadra. Ancelotti potrebbe utilizzarlo come secondo terzino sinistro in alternativa a Ghoulam. Sempre che non si determinino ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport : l’alternativa a James è Pepè - il profilo ideale per il Napoli bis di Ancelotti : Se la trattativa per James Rodriguez non dovesse andare in porto, il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo e volgersi ad un attaccante che possa garantire ad Ancelotti la profondità che tanto gli piace. Un nome giusto, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Nicolas Pepè. Il manager non esclude contatti con l’Italia Il francese di origini ivoriane ha incantato l’Europa con la sua ultima stagione nel Lilla ed è entrato nel ...

CorSport : L’ipotesi James al Napoli non tramonta. Un alleato potrebbe essere Florentino Perez : La bomba è arrivata ieri dalla Spagna. Marca ha sparato il titolo in prima pagina: James vuole l’Atletico. Il colombiano ha deciso di continuare a vivere a Madrid. L’affondo di Simeone Simeone è stato in grado di affascinare l’attaccante con una prospettiva di super ingaggio e soprattutto con la possibilità di rientrare a Madrid. E nella trattativa, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche lo zampino di Radamel Falcao, grande amico ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

CorSport : Insigne disposto a ridursi l’ingaggio per rinnovare col Napoli : Da ieri, Lorenzo Insigne ha raggiunto il ritiro di Dimaro. Lo attende una prova non solo in campo, ma anche caratteriale. Il monito di presidente e allenatore Sia Ancelotti che De Laurentiis lo hanno avvisato. Il presidente chiedendogli di abbandonare “i comportamenti infantili”, l’allenatore dicendo espressamente che da lui si aspetta un “atteggiamento da capitano”. A Lorenzo toccherà rispondere immediatamente sul campo. Raiola al lavoro per il ...

CorSport : Napoli-Benevento - “un confronto romantico” tra il maestro Carlo e l’allievo Inzaghi : Oggi, alle 17.30, il Napoli incontrerà il Benevento per la prima amichevole stagionale, a Dimaro. I biglietti sono tutti esauriti già da ieri e l’atmosfera è di grande attesa. Tra i pali ci sarà Karnezis: Ospina è ancora alle prese con vacanze e problemi familiari mentre Meret arriverà a Dimaro solo il 18 luglio. Nel corso della ripresa potrebbero giocare anche i Nazionali arrivati negli ultimi due giorni in ritiro, mentre dal primo minuto ...

CorSport – Napoli all’assalto di Nicolas Pepé : il Lilla fissa il prezzo : Napoli all’assalto di Nicolas Pepé: Napoli all’assalto di Nicolas Pepé dopo il ‘no’ ricevuto da parte di Rodrigo del Valencia. Il club azzurro, quindi, cambia obiettivo per ciò che concerne i nuovi tasselli da regalare al tecnico Carlo Ancelotti per l’ attacco. C’ è già stata una richiesta di informazioni da parte del club partenopeo al Lille, ma la richiesta della società francese spaventa. Ne parla ...

CorSport : Il Napoli su Pèpè. Lo vuole mezza Europa. Il Lilla non vede l’ora di scatenare l’asta : Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento il Napoli starebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita Napoli”, scrive, ed è Nicolas Pèpè. Nato a Mantes la Jolle, in Francia, Pepè ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel Lilla. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa ...

CorSport : “Che spettacolo il Napoli di Ancelotti a porte aperte” : Sul Corriere dello Sport Franco Ordine elogia l’atteggiamento del Napoli di Ancelotti, che si apre ai tifosi in un’atmosfera quasi “famigliare” per ricostruire il cordone ombelicale tra la squadra e i tifosi “dopo la stagione algida seguita al dopo Sarri”. Ordine si riferisce alla conferenza stampa dell’altra sera da Dimaro. In cui il mister ha elargito risposte accattivanti a domande puntigliose di ...

CorSport : Veretout riflette sull’offerta della Roma - ma è tentato dal Napoli : Contestato dai tifosi nei giorni scorsi e ancora ieri, Jordan Veretout è stato anche escluso da Montella falla prima amichevole della Fiorentina. Il Corriere dello Sport scrive che il suo trasferimento è ormai alle battute finali. La Roma è decisamente interessata e attende una risposta definitiva dal procuratore del centrocampista. Lo stesso Veretout, a fine giugno, è andato a pranzo con Fonseca. Adesso sta riflettendo sull’offerta che ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

CorSport : per James al Napoli si deve aspettare agosto : L’improvvisa accelerata nella trattativa per l’attaccante del Valencia Rodrigo non implica che si abbandoni l’ipotesi James, scrive il Corriere dello Sport. Sul fronte del colombiano resta l’insidia Atletico Madrid, ma resta anche la volontà del calciatore, che si oppone ad altre destinazioni che non siano Napoli. Per James, probabilmente, si dovrà aspettare agosto. Entro il 10, o forse oltre, scrive il quotidiano sportivo. ...