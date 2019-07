Commissione Ue | Ursula von der Leyen eletta con 383 voti | supera la maggioranza di soli 9

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019)von derè la nuova presidentessa dellaeuropea, la prima a ricoprire questo incarico. È statama con383a favore a fronte dellanecessaria prevista di 374. Quindi per. I contrari sono stati 327. Ad annunciarlo è stato il presidente del Parlamento europeo David Sas.”Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa forte e unita da est a ovest, da nord a sud, pronta a combattere per il futuro invece che contro se stessa. Il compito che dovrò affrontare pesa su di me ed il mio lavoro comincia adesso”, ha detto poco dopo la proclamazione. “Ringrazio tutti i membri del parlamento europeo che hanno deciso di votare per me, ma il mio messaggio è lavoriamo insieme in modo costruttivo”, ha aggiunto. A votare per lei sono stati popolari e ...

