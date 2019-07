Ascolti Tv 15 luglio 2019 | Temptation Island non ha rivali

Ascolti tv - dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di Temptation Island 2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale stravince il confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Lunedì 15 luglio 2019. Temptation vince con il 23.3%. Parigi a tutti i costi 14.1% : Temptation Island - David Su Rai1 Parigi a tutti i costi hanno conquistato 2.943.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Temptation Island 2019 ha raccolto davanti al video 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.097.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 2 Fast 2 Furious ha catturato l’attenzione di 1.084.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Before i go to sleep ha raccolto ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 14 luglio : vince A un passo dal cielo 4 : Ascolti tv, prime time A un passo dal cielo 4, nonostante sia in replica garantisce a Rai1 la vittoria negli Ascolti serali. La fiction con Daniele Liotti è stata vista da 1.983.000 telespettatori con uno share del’11,4%. Il film su Canale 5, Colpa delle stelle è stato invece seguito da 1.626.000 telespettatori con uno share del 10,19%. Terzo posto per il film Black Butterfly con Antonio Banderas trasmesso da Rai3 e visto da 1.150.000 ...

Ascolti tv domenica 14 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 A un passo dal cielo 4 ha registrato 1.798.000 telespettatori, share 11.5%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.144.000 telespettatori, share 6.6%. Su Rai 3 Il film Black Butterfly ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 6.7%. Su Canale 5 Il film Colpa delle stelle ha registrato 1.626.000 telespettatori, share 10.2%. Su Italia 1 Il film Poliziotto in prova ha registrato 898.000 telespettatori, share 5.4%. Su ...

Ascolti TV | Domenica 14 luglio 2019. Un Passo dal Cielo 11.5% - Colpa delle Stelle 10.2% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 1.798.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Colpa delle Stelle ha raccolto davanti al video 1.626.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.144.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Poliziotto in prova ha intrattenuto 898.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Black Butterfly ha raccolto davanti al video 1.150.000 ...

Ascolti tv sabato 13 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Techetechetè Superstar - Gianni Morandi ha registrato 2.957.000 telespettatori, share 18,7%. Su Rai 2 Il film Mai giocare con la babysitter ha registrato 1.125.000 telespettatori, share 7,1%. Su Rai 3 Il film Chasing Maverick ha registrato 793.000 telespettatori, share 5,3%. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 - La resurrezione ha registrato 1.885.000 telespettatori, share 14%. Su Italia 1 Il film Il mondo ...

Ascolti Tv Sabato 13 luglio - Techetechetè su Rai 1 (18.7%) - Ciao Darwin su Canale 5 (14%) : Ascolti Tv Sabato 13 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Techetechetè Superstar: Gianni Morandi – Rai 1 – 2.96 milioni e 18.7%Mai Giocare con la Babysitter – Rai 2 – 1.12 milioni e 7.1%Chasing Maverick – Rai 3 – 793 mila e 5.3%Ciao Darwin 7 – Canale 5 – 1.88 milioni e 14%Una Vita – Rete 4 – 842 mila e 5.7%Jurassic Park: Il mondo perduto – Italia 1 – 842 mila e 5.8%Little Murders – La7 – 321 mila e 2.8%Napoli – ...

Ascolti TV | Sabato 13 luglio 2019. Techetechetè vince con il 18.7%. Ciao Darwin 14% - Fuga da Alcatraz sul Nove al 3.5% : Techetechetè Superstar - Gianni Morandi Su Rai1 Techetechetè Superstar – Gianni Morandi ha conquistato 2.957.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.885.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 Mai Giocare con la babysitter ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Il Mondo è perduto – Jurassik Park ha intrattenuto 842.000 spettatori (5.8%). Su ...

