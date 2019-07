Alcuni livelli di Super Mario Maker 2 possono essere portati a termine solamente

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) In2 sono iniziati a comparire dei veri e propri"impossibili"! Questinonterminati con i normali mezzi, a meno che non sappiate esattamente come funzionanodei glitch di2.Ceave Gaming ci offre una serie di cinque diversidi2 cherisolti solo attraverso bug e trucchi, come ad esempio abbattere i nemici attraverso ostacoli. Un esempio evidenziato nel video, posiziona i personaggi in una stanza apparentemente vuota. L'unico modo per andare avanti è mettere una chiave nella porta all'estrema destra della stanza - ma non c'è niente con cui interagire.Stando a Ceave Gaming, basta una sola mossa sbagliata e il livello diventerà impossibile. Non c'è nulla che indichi cosa bisogna fare, il che rende la sconfitta in questo livello una cosa certa.Leggi altro...

